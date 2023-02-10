В Украине трагически погибли граждане Азербайджана

В селе Клещеевка Донецкой области Украины вечером минувшего дня в результате внезапного обстрела российской армией погибли два гражданина Азербайджана.

В селе Клещеевка Донецкой области Украины вечером минувшего дня погибли два гражданина Азербайджана в результате внезапного обстрела этих территорий российской армией.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, погибли 60-летний Алиев Садыг и его 31-летний сын Алиев Джавид, которые являются уроженцами Масаллинского района Азербайджана.

Временно проживающие в городе Покровске Донецкой области отец и сын на днях отправились в поселок Клещеевка за покупкой крупного рогатого скота. В это время двор продавца животных внезапно попал под обстрел российской армии. В результате трагически погибли хозяин дома и граждане Азербайджана.

После трагедии принадлежащий им автомобиль был найден местной полицией на окраине города. В настоящее время тела граждан Азербайджана находятся в морге в городе Константиновка Донецкой области.