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В Украине трагически погибли граждане Азербайджана

В Украине трагически погибли граждане Азербайджана В селе Клещеевка Донецкой области Украины вечером минувшего дня в результате внезапного обстрела российской армией погибли два гражданина Азербайджана.
Происшествия
10 февраля 2023 г. 13:03
В Украине трагически погибли граждане Азербайджана

В селе Клещеевка Донецкой области Украины вечером минувшего дня погибли два гражданина Азербайджана в результате внезапного обстрела этих территорий российской армией.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, погибли 60-летний Алиев Садыг и его 31-летний сын Алиев Джавид, которые являются уроженцами Масаллинского района Азербайджана.

Временно проживающие в городе Покровске Донецкой области отец и сын на днях отправились в поселок Клещеевка за покупкой крупного рогатого скота. В это время двор продавца животных внезапно попал под обстрел российской армии. В результате трагически погибли хозяин дома и граждане Азербайджана.

После трагедии принадлежащий им автомобиль был найден местной полицией на окраине города. В настоящее время тела граждан Азербайджана находятся в морге в городе Константиновка Донецкой области.

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Версия на английском языке Azerbaijani citizens tragically killed in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynada Azərbaycan vətəndaşları faciəvi şəkildə həlak olublar 

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