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    В Украине произошла драка между азербайджанцами и армянской и местной молодежью

    С обеих сторон есть легко пострадавшие

    Киев. 1 августа. REPORT.AZ/ В Украине произошла драка между азербайджанцами и армянской и местной молодежью.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в ночь с 30 на 31 июля недалеко от расположенного в центре Киева ночного клуба Arena City.

    Инцидент начался из-за спора нескольких местных представителей молодежи с тремя азербайджанцами. Вмешательство двух армян в поддержку противоположной стороны привело в рукопашной драке с азербайджанцами. Полиция в инцидент не вмешалась. В драке, усмиренной вмешательством окружающих, с обеих сторон есть легко пострадавшие.

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