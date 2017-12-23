В Украине открылась персональная выставка азербайджанского художника - ФОТО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве открылась выставка азербайджанского художника Расима Сейидова. Выступивший на церемонии открытия президент Ассамблеи национальностей Украины , председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, сопредседатель Ассамблеи всемирных диаспор Ровшан Тагиев отметил, что работы художника выставлены во многих музеях Украины, и хранятся в личных коллекциях в Азербайджане, России, США, Великобритании и др. странах.

Тагиев рассказал, что выставки художника всегда вызывают большой интерес, добавив, что творчество соотечественника является дружественным мостом между Азербайджаном и Украиной.

Родившийся в г. Шеки Расим Сейидов в 17 лет поступил в школу живописи в городе Кривой Рог. После окончания школы переехал в Киев. В Киеве неоднократно проводились выставки Расима Сейидова, который является также членом Союза художников Украины.

Среди гостей выставки были представители дипкорпуса разных стран аккредитованных в Киеве, сотрудники посольства Азербайджана, представители творческой элиты Украины.