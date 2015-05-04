​В Украине осужден азербайджанец, подговоривший подростка ограбить здание суда

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Харьковский суд приговорил азербайджанца, который уговорил подростка залезть в здание суда и выкрасть материала дела.

Как передает Report, об этом говорится в решении Коминтерновского районного суда города Харькова.

Напомним, что инцидент произошел 4 февраля 2014 года.

По данным Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в ночь на 5 февраля на главный пульт централизованного наблюдения Управления Госслужбы охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте, а именно - в помещении суда.

На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденную решетку на окне первого этажа и открытое окно. Административное здание было блокировано, а информация о происходящем передана дежурному территориального подразделения милиции.

В ходе осмотра помещения суда милиционеры задержали парня, который пытался украсть документы, находившиеся в комнате уголовных производств. Подросток признался, что пришел не один. Его товарищ находился возле здания суда и поджидал своего подельника.

Обвиняемый свою вину признал.