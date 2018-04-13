В Украине члены преступной группировки избили и вымогали деньги у гражданина Азербайджана

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Запорожской области Украины члены организованной преступной группировки вымогали деньги и избили гражданина Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на украинское издание "Вся власть".

В рамках досудебного расследования было установлено, что подозреваемые избили гражданина Азербайджана и требовали от него деньги в сумме 20 тысяч долларов США за несуществующий долг.

"Злоумышленники неоднократно угрожали гражданину Азербайджана 1958 года рождения, наносили телесные повреждения и требовали от него деньги в сумме 20 тысяч долларов за несуществующий долг. А 5 апреля трое фигурантов приехали к потерпевшему домой, где заставили отдать принадлежащий ему автомобиль Volkswagen Golf", - говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Украины.

Двух членов группировки в возрасте 24 лет взяли под стражу без права внесения залога, еще одного – 1997 года рождения – посадили под круглосуточный домашний арест. Открыто уголовное производство по признакам статьи за вымогательство Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.