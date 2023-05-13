О нас

В Уджарском районе обезврежена банда, совершавшая кражи из частных домов

В Уджарском районе обезврежена банда, совершавшая кражи из частных домов В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции, была задержана банда из трех человек, совершившая кражу из трех частных жилых домов, расположенных на территории района.
Происшествия
13 мая 2023 г. 09:23
В Уджарском районе обезврежена банда, совершавшая кражи из частных домов

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции, была задержана банда из трех человек, совершившая кражу из трех частных жилых домов, расположенных на территории района.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, по подозрению в совершении кражи были задержаны жители Уджарского района Аяз Ахмедов, Рамиль Алиев и Эльшад Гусейнов.

На допросе все трое признались в совершенном преступлении. В ходе проведенных расследований выяснилось, что А.Ахмедов, Р.Алиев и Э.Гусейновы в разное время незаконно проникли в три частных жилых дома, расположенных на территории района, и украли из них телевизор, самовар, музыкальный центр, ковры, а также различные бытовые предметы и оборудование. Члены банды, причинившие потерпевшим материальный ущерб в общей сложности на сумму около 10000 манатов, продали часть захваченной добычи по низкой цене и разделили между собой полученные деньги. Часть вещей и оборудования была изъята сотрудниками полиции в качестве вещественных доказательств.

По данному факту в следственном отделе Уджарского РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоUcarda fərdi yaşayış evlərindən oğurluq edən dəstə zərərsizləşdirilib 

Экслюзивные новости

Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi