В Уджарском районе обезврежена банда, совершавшая кражи из частных домов

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции, была задержана банда из трех человек, совершившая кражу из трех частных жилых домов, расположенных на территории района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции, была задержана банда из трех человек, совершившая кражу из трех частных жилых домов, расположенных на территории района.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, по подозрению в совершении кражи были задержаны жители Уджарского района Аяз Ахмедов, Рамиль Алиев и Эльшад Гусейнов.

На допросе все трое признались в совершенном преступлении. В ходе проведенных расследований выяснилось, что А.Ахмедов, Р.Алиев и Э.Гусейновы в разное время незаконно проникли в три частных жилых дома, расположенных на территории района, и украли из них телевизор, самовар, музыкальный центр, ковры, а также различные бытовые предметы и оборудование. Члены банды, причинившие потерпевшим материальный ущерб в общей сложности на сумму около 10000 манатов, продали часть захваченной добычи по низкой цене и разделили между собой полученные деньги. Часть вещей и оборудования была изъята сотрудниками полиции в качестве вещественных доказательств.

По данному факту в следственном отделе Уджарского РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.