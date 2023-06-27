В Уджаре задержан перевозивший оружие курьер

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции, на территории села Гараборк задержан ранее неоднократно судимый житель района, отбывающий в настоящее время наказание в виде ограничения свободы Эльшан Ази

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции, на территории села Гараборк задержан ранее неоднократно судимый житель района, отбывающий в настоящее время наказание в виде ограничения свободы Эльшан Азимов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, при нем были обнаружены автомат АК-74 и магазин, а также наркотическое средства.

В результате проведенного расследования установлено, что Э.Азимов, войдя в заведомый сговор с гражданином Ирана по имени "Акбар", с которым познакомился в соцсетях, должен был в обмен на 1,2 тыс. манатов доставить оружие в Баку.

В результате операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками отдела полиции задержаны Г.Рустамов, С.Керимли, Ш.Худуев и Р.Мамедов. У них были обнаружены и изъяты героин и марихуана.

По фактам ведется расследование.