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В Уджаре задержан перевозивший оружие курьер

В Уджаре задержан перевозивший оружие курьер В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции, на территории села Гараборк задержан ранее неоднократно судимый житель района, отбывающий в настоящее время наказание в виде ограничения свободы Эльшан Ази
Происшествия
27 июня 2023 г. 09:42
В Уджаре задержан перевозивший оружие курьер

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Уджарского районного отдела полиции, на территории села Гараборк задержан ранее неоднократно судимый житель района, отбывающий в настоящее время наказание в виде ограничения свободы Эльшан Азимов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, при нем были обнаружены автомат АК-74 и магазин, а также наркотическое средства.

В результате проведенного расследования установлено, что Э.Азимов, войдя в заведомый сговор с гражданином Ирана по имени "Акбар", с которым познакомился в соцсетях, должен был в обмен на 1,2 тыс. манатов доставить оружие в Баку.

В результате операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками отдела полиции задержаны Г.Рустамов, С.Керимли, Ш.Худуев и Р.Мамедов. У них были обнаружены и изъяты героин и марихуана.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ucarda xarici ölkə vətəndaşına kuryerlik edən şəxs saxlanılıb

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