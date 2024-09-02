В Уджаре в результате ДТП пострадали два человека

В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке "Дёрдйол" главной магистрали Баку-Газах, проходящем через территорию данного района.
Так, автомобиль марки VAZ-2107, которым управлял 37-летний житель Уджарского района Джавадлы Тинелем Агахусейн оглу, столкнулся с легковым автомобилем марки Nissan, за рулем которого находился житель Евлахского района 47-летний Азим Рафиг оглу Мамедов.
В результате происшествия пострадали 50-летний житель Уджарского района Ахлиман Вяли оглу Магеррамов и 38-летняя жительница Евлахского района Амалия Гязянфяр гызы Мамедова.
Пострадавшие были госпитализированы в Уджарскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.