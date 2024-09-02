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В Уджаре в результате ДТП пострадали два человека

В Уджаре в результате ДТП пострадали два человека В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
2 сентября 2024 г. 23:32
В Уджаре в результате ДТП пострадали два человека

В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке "Дёрдйол" главной магистрали Баку-Газах, проходящем через территорию данного района.

Так, автомобиль марки VAZ-2107, которым управлял 37-летний житель Уджарского района Джавадлы Тинелем Агахусейн оглу, столкнулся с легковым автомобилем марки Nissan, за рулем которого находился житель Евлахского района 47-летний Азим Рафиг оглу Мамедов.

В результате происшествия пострадали 50-летний житель Уджарского района Ахлиман Вяли оглу Магеррамов и 38-летняя жительница Евлахского района Амалия Гязянфяр гызы Мамедова.

Пострадавшие были госпитализированы в Уджарскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUcarda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

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