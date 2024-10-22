В Уджаре три человека погибли в тяжелом ДТП

На автомагистрали Баку-Газах в Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, еще один получил травмы.
Как передает верхнеширванское бюро
От силы удара легковушка загорелась. К тушению пожара были привлечены живая сила и техника местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Усилиями пожарных возгорание было ликвидировано. Находившиеся в легковом автомобиле три человека скончались, еще один был госпитализирован с различными травмами.
На территории работают сотрудники правоохранительных органов.
По факту ведется расследование.