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В Уджаре три человека погибли в тяжелом ДТП

В Уджаре три человека погибли в тяжелом ДТП На автомагистрали Баку-Газах в Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, еще один получил травмы.
Происшествия
22 октября 2024 г. 00:35
В Уджаре три человека погибли в тяжелом ДТП

На автомагистрали Баку-Газах в Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, еще один получил травмы.

Как передает верхнеширванское бюро Report, легковой автомобиль, находясь в движении в направлении Гянджи, наехал сзади на грузовик "КамАЗ".

От силы удара легковушка загорелась. К тушению пожара были привлечены живая сила и техника местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Усилиями пожарных возгорание было ликвидировано. Находившиеся в легковом автомобиле три человека скончались, еще один был госпитализирован с различными травмами.

На территории работают сотрудники правоохранительных органов.

По факту ведется расследование.

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