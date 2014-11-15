В Уджаре столкнулись грузовики КамАЗ, есть погибший

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, согласно информации, поступившей на горячую линию "112", в селе Алпы столкнулись два грузовых автомобиля "Камаз".

Водитель одного из автомобилей Гусейнов Кара Демир оглу, 1964 года рождения, скончался на месте происшествия. Спасатели вытащили тело водителя и передали по назначению.