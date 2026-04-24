В Уджаре шакал напал на жителей, три человека пострадали - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности нападения шакала на жителей Уджарского района.

О подробностях инцидента верхнеширванскому бюро Report рассказала пострадавшая в результате нападения жительница села Рестеджа Фатма Гасанова.

По ее словам, во время работы на приусадебном участке она увидела, как шакал напал на ее соседку Гюляндам Мамедову, и бросилась на помощь. Женщине с трудом удалось спасти пожилую соседку.

Г.Мамедова отметила, что без помощи соседки хищник мог ее растерзать.

Позже Ф.Гасанова, вернувшись домой, сама подверглась нападению шакала в собственном дворе. Услышав крики женщины, во двор выбежал ее супруг Муса Гасанов. В ходе нападения животное откусило ему палец, однако супругам удалось убить шакала.

Супруги с тяжелыми травмами были доставлены в Уджарскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи они были отпущены на амбулаторное лечение.

В Уджарском районе жители подверглись нападению шакала, пострадали три человека.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Рястяджа.

Жительница села, 72-летняя Гюляндам Мамедова, подверглась нападению шакала в собственном дворе. Соседи, пришедшие ей на помощь, - 67-летний Муса Гасанов и его супруга, 65-летняя Фатма Гасанова, - также получили ранения.

Как сообщили в Уджарской районной центральной больнице в ответ на запрос местного бюро Report, все пострадавшие были доставлены в отделение скорой и неотложной медицинской помощи.

После оказания первичной медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение.