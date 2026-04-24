Ucarda çaqqal insanlara hücum edib, üç nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 24 aprel, 2026
- 13:12
Ucar rayonunda sakinlər çaqqal hücumuna məruz qalıb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Rəstəcə kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini, 72 yaşlı Güləndam Məmmədova öz həyətində çaqqal hücumuna məruz qalıb. Yırtıcı heyvanın yaraladığı G.Məmmədovanın köməyinə gələn qonşuları - 67 yaşlı Musa Həsənov və onun həyat yoldaşı, 65 yaşlı Fatma Həsənova da xəsarət alıblar.
Ucar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından "Report"un yerli bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, üç nəfər (bir kişi, iki qadın) caqqal dişləməsi diaqnozu ilə xəstəxananın Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım bölməsinə daxil olublar.
Onlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.
