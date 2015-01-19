В Уджаре произошло ДТП, повлекшее гибель двух человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело по факту происшедшего в Уджаре ДТП.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Генпрокуратурой.

Сегодня в 9:00 утра на пролегающей через территорию уджарского села Мюсюслю дороге Баку-Газах произошло ДТП. Направляющаяся в сторону Баку грузовая машина (бетономешалка), за рулем которого находился житель Гекчайского района Гасымов Тариэль Шахкерем оглу 1978 г.р. столкнулась со следующим в Газах автомобилем марки "Merсedes Benz E 270", за рулем которого находился столичный житель Салахов Эхтирам Акрем оглу 1962 г.р.

Из-за сильного столкновения легковой автомобиль сгорел полностью, а грузовой - частично.

В результате ДТП водитель "Merсedes Benz E 270" Э.Салахов и его пассажир - старший помощник прокурора Гекчайского района Гурбанов Эмин Натиг оглу погибли, а водитель бетономешалки Т.Гасымов получил ранения.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более человек) УК .

Следственные действия по факту продолжаются.