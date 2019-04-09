Двое сотрудников "Азерсу" пострадали в результате обвала земли - ОБНОВЛЕНО

ОАО "Азерсу" подтверждает, что в результате обвала земли во время ремонтных работ на подземных водопроводах в Уджаре двое сотрудников структуры остались под грязевой массой.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы структуры Анар Джабраилзаде, во время инцидента двое сотрудников структуры находились на указанной территории: "Хотя один из них не пострадал, второй получил мелкие травмы. На данный момент наш сотрудник находится в Уджарской центральной районной больнице. Ему оказана первая медицинская помощь. Опасности для его жизни нет".

*** 19:49

В Уджаре произошел обвал земли.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент отмечен сегодня вечером в центре города Уджар.

Обвал земли произошел во время работ, производимых сотрудниками ОАО "Азерсу". В результате инцидента 2 человека остались под обвалами. Их удалось извлечь из-под обвалов и доставить в Уджарскую центральную районную больницу. Их личность уточняется.

По факту ведется расследование.