В Уджаре мужчина убил свою жену, ранил тещу

Уджар. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Уджаре произошло убийство.

Как сообщает ширванское бюро Report, на улице Шамиля Фарзалиева житель района Арзу Худат оглу Тагиев 1970 г.р. на почве семейного конфликта нанес своей жене Шахле Тагиевой и теще Зивяр Гараш гызы Тагиевой удары тупым предметом в область головы.

В результате тяжелых ударов Ш.Тагиева скончалась, теща З.Тагиева получила травмы различной степени.

Пострадавшая была доставлена родственниками Уджарскую центральную районную больницу, из-за тяжести ее состояния она была доставлена в одну из больниц в Баку.

После инцидента А.Тагиев был задержан и передан следствию.

По факту в Уджарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.