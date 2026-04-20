Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Госкомитет расследует рождение ребенка несовершеннолетней в Уджаре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 20 апреля, 2026
    • 15:32
    Госкомитет расследует рождение ребенка несовершеннолетней в Уджаре - ОБНОВЛЕНО

    Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей начал расследования по факту рождения ребенка несовершеннолетней девочкой в Уджарском районе.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Госкомитета Теймур Мярданоглу.

    По его словам, согласно информации, предоставленной местным органом исполнительной власти, подросток и младенец в настоящее время находятся в медицинском учреждении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Мярданоглу отметил, что расследование по данному факту продолжается соответствующими структурами, и в зависимости от результатов будет дана правовая оценка вопросу ответственности родителей подростка.

    Наряду с этим продолжаются необходимые меры для защиты прав девочки и младенца, обеспечения их социальной и психологической поддержкой.

    В Уджарском районе 15-летняя школьница родила ребенка, возбуждено уголовное дело.

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МВД.

    По информации ведомства, в следственном отделе Уджарского РУП возбуждено уголовное дело, в рамках которого продолжаются следственные действия.

    Отмечается, что 14 апреля около 19:00 девочка 2011 года рождения была госпитализирована в родильное отделение Уджарской центральной районной больницы с родовыми схватками. Подросток находился на 31–32 неделе беременности.

    Около 20:20 того же дня она родила мальчика.

    Ucarda 15 yaşlı qız ana olub, cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей