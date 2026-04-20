Госкомитет расследует рождение ребенка несовершеннолетней в Уджаре - ОБНОВЛЕНО

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей начал расследования по факту рождения ребенка несовершеннолетней девочкой в Уджарском районе.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Госкомитета Теймур Мярданоглу.

По его словам, согласно информации, предоставленной местным органом исполнительной власти, подросток и младенец в настоящее время находятся в медицинском учреждении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Мярданоглу отметил, что расследование по данному факту продолжается соответствующими структурами, и в зависимости от результатов будет дана правовая оценка вопросу ответственности родителей подростка.

Наряду с этим продолжаются необходимые меры для защиты прав девочки и младенца, обеспечения их социальной и психологической поддержкой.

В Уджарском районе 15-летняя школьница родила ребенка, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, в следственном отделе Уджарского РУП возбуждено уголовное дело, в рамках которого продолжаются следственные действия.

Отмечается, что 14 апреля около 19:00 девочка 2011 года рождения была госпитализирована в родильное отделение Уджарской центральной районной больницы с родовыми схватками. Подросток находился на 31–32 неделе беременности.

Около 20:20 того же дня она родила мальчика.