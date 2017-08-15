В смертельном ДТП в Турции погибли 3 азербайджанца - СПИСОК

Стамбул. 15 августа. REPORT.AZ/ Близ пограничного пункта Дилуджу, соединяющего Турцию и Азербайджан, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль с азербайджанским номерным знаком, направлявшийся из Игдыра в Нахчыван, в результате потери управления выехал с дороги. В результате машина несколько раз перевернулась.

Как сообщил Report Генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев, во время происшествия погибли граждане Азербайджана Гусейн Гусейнов, Гусейали Оруджев и гражданин Украины, азербайджанец по происхождению Гусейн Абилов. Консул отметил, что тела погибших в автокатастрофе лиц уже отправлены в Азербайджан.

По его словам, во время аварии Вера Оруджева и Майыл Махсуев получили тяжелые травмы. Консульство Азербайджана сообщило о том, что регулярно интересуется состоянием пострадавших. Они доставлены в Государственную больницу Игдыра.