В тяжелом ДТП в Турции погиб один, пострадали шесть человек

В районе Кандыра турецкого Коджаэли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей погиб один, пострадали шесть человек.

В районе Кандыра турецкого Коджаэли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей погиб один, пострадали шесть человек.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DHA.

Согласно информации, авария произошла около 22:00 (23:00 по бакинскому времени) на магистрали D-605 в районе Кандыра. По предварительным данным, небольшой фургон выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигавшимся в противоположном направлении транспортным средством, после столкновения один из автомобилей перевернулся.

В ДТП пострадали семь человек, включая водителей и одного ребенка. Травмированных доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, жизнь 15-летнего подростка спасти не удалось.

По факту ведется расследование.