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В тяжелом ДТП в Турции погиб один, пострадали шесть человек

В тяжелом ДТП в Турции погиб один, пострадали шесть человек В районе Кандыра турецкого Коджаэли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей погиб один, пострадали шесть человек.
Происшествия
31 января 2025 г. 05:44
В тяжелом ДТП в Турции погиб один, пострадали шесть человек

В районе Кандыра турецкого Коджаэли в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей погиб один, пострадали шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DHA.

Согласно информации, авария произошла около 22:00 (23:00 по бакинскому времени) на магистрали D-605 в районе Кандыра. По предварительным данным, небольшой фургон выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигавшимся в противоположном направлении транспортным средством, после столкновения один из автомобилей перевернулся.

В ДТП пострадали семь человек, включая водителей и одного ребенка. Травмированных доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, жизнь 15-летнего подростка спасти не удалось.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kocaelidə ağır yol qəzasında, 1 yeniyetmə ölüb, 6 nəfər yaralanıb

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