Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, унесшего жизни 7 человек

Происшествия
7 августа 2025 г. 09:30
Возбуждено уголовное дело по факту тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Шамкире, унесшего жизни 7 человек.

Как сообщает западное бюро Report, управляемый Арифом Багировым (1966 г.р.) микроавтобус марки Mercedes врезался в прицеп грузовика марки "КамАз".

Водитель и 6 пассажиров, находившиеся в автомобиле, погибли на месте ДТП.

Еще 5 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных - как средней тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

08:09

В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Шамкирском районе погибли девять человек.

Как передает западное бюро Report, на участке трассы Баку-Газах в селе Дялляр Джяир микроавтобус Mercedes наехал сзади на грузовой автомобиль. В результате инцидента погибли девять, пострадали несколько человек.

Раненые госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

По факту ведется расследование.

Версия на английском языке Seven killed in deadly road accident in Azerbaijan's Shamkir
Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə 7 nəfərin öldüyü avtomobil qəzası ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB-2

