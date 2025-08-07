Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, унесшего жизни 7 человек

Возбуждено уголовное дело по факту тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Шамкире, унесшего жизни 7 человек.

Как сообщает западное бюро Report, управляемый Арифом Багировым (1966 г.р.) микроавтобус марки Mercedes врезался в прицеп грузовика марки "КамАз".

Водитель и 6 пассажиров, находившиеся в автомобиле, погибли на месте ДТП.

Еще 5 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных - как средней тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Шамкирском районе погибли девять человек.

Как передает западное бюро Report , на участке трассы Баку-Газах в селе Дялляр Джяир микроавтобус Mercedes наехал сзади на грузовой автомобиль. В результате инцидента погибли девять, пострадали несколько человек.

Раненые госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

По факту ведется расследование.