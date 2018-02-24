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    В Тяртяре в водном канале найдено около 400 патронов

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня из центра служебных звонков «102» Министерства Внутренних Дел в ANAMA поступила информация о найденном снаряде в селе Сейдимли Тяртярского района.

    Как передает Report, группа быстрого реагирования агентства сразу же была отправлена на место происшествия.

    Специалистами агентства на вышеуказанной территории был проведен осмотр одного земельного участка. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено 384 единиц 7.62 мм (Т-46 ЛПС) патронов и перевезена на уничтожение на территорию агентства.

    На территории в 350 кв/км вокруг найденных патронов был проведен надземный осмотр. Других взрывчатых веществ или устройств не было найдено.

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