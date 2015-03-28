​В Твери пассажир зарезал водителя маршрутки – гражданина Азербайджана

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Вечером 27 марта на улице Левитана в микрорайоне «Южный» в Твери, у клуба «90`s Remix Club», произошло нападение на водителя маршрутки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в маршрутке № 28.

Пассажир маршрутного такси по неустановленным пока причинам набросился с ножом на водителя. Он нанес мужчине множественные ножевые ранения в область груди и живота, после чего скрылся с места преступления. Водитель, 29-летний гражданин Азербайджана, скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.