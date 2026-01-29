Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Турции задержан разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана

    Происшествия
    • 29 января, 2026
    • 10:57
    В Турции задержан разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана

    В Турции задержан гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске по обвинению в краже.

    Как сообщили Report в МВД Азербайджана, задержанный Будагов Озан Чингиз оглу был объявлен в розыск управлением полиции Газахского района в рамках уголовного дела о краже.

    Его местонахождение удалось установить по линии Интерпола, мужчину задержали в Турции.

    В настоящее время Национальное центральное бюро Интерпола при МВД Азербайджана совместно с уполномоченными структурами принимает меры для возвращения обвиняемого в страну.

    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşının Türkiyədə yeri müəyyən olunub

