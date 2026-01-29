В Турции задержан разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана
Происшествия
- 29 января, 2026
- 10:57
В Турции задержан гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске по обвинению в краже.
Как сообщили Report в МВД Азербайджана, задержанный Будагов Озан Чингиз оглу был объявлен в розыск управлением полиции Газахского района в рамках уголовного дела о краже.
Его местонахождение удалось установить по линии Интерпола, мужчину задержали в Турции.
В настоящее время Национальное центральное бюро Интерпола при МВД Азербайджана совместно с уполномоченными структурами принимает меры для возвращения обвиняемого в страну.
