​В Турции террористы взорвали газопровод Баку-Тбилиси- Эрзурум - ФОТО

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Группа террористов устроила взрыв на участке газопровода Баку - Тбилиси - Эрзурум в турецкой провинции Карс, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило губернаторство этой провинции, установлено, что теракт "устроили боевики Рабочей партии Курдистана (РПК)".

Взрыв прогремел в понедельник поздно вечером на участке магистрали в уезде Сарыкамыш. В нападении участвовали около 20 боевиков. По данным местного телевидения, подача топлива по трубопроводу прекращена, ведется тушение огня.

На место инцидента прибыли подразделения сил безопасности. Все прилегающие районы взяты под контроль жандармерии и военных. Сообщается о перестрелках с боевиками.

Газопровод Баку - Тбилиси - Эрзурум /Южно-Кавказский трубопровод/ был официально открыт 25 марта 2007 года. Диаметр трубопровода - 42 дюйма, протяженность составляет 970 км /442 км в Азербайджане, 248 км в Грузии и 280 км от грузино-турецкой границы до Эрзурума/. По Южно-Кавказскому трубопроводу планируется прокачивать газ, добываемый в рамках проекта Шах-Дениз.