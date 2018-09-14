В Турции гражданин Азербайджана погиб в перевернувшемся тракторе - ФОТО

Ширван. 14 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана погиб в аварии в Турции.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в квартале Тахталы района Нилюфер турецкого города Бурса.
Работавший в частном фермерском хозяйстве житель Ширвана Сеидов Рауф Рагим оглу 1988 г.р., находившийся за рулем трактора, потерял управление при развороте, в результате чего трактор вместе с находившимся внутри водителем, перевернувшись, упал в овраг. Р.Сеидов погиб.
Ожидается, что тело погибшего доставят из Турции сегодня.
По словам родственников погибшего, 15 сентября Р.Сеидову должно было исполниться 30 лет.
Факт расследуется правоохранительными органами Бурсы.
Valeh DadaşovАвтор новости
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