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    В Турции гражданин Азербайджана погиб в перевернувшемся тракторе - ФОТО

    Ширван. 14 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана погиб в аварии в Турции. 

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в квартале Тахталы района Нилюфер турецкого города Бурса.

    Работавший в частном фермерском хозяйстве житель Ширвана Сеидов Рауф Рагим оглу 1988 г.р., находившийся за рулем трактора, потерял управление при развороте, в результате чего трактор вместе с находившимся внутри водителем, перевернувшись, упал в овраг. Р.Сеидов погиб. 

    Ожидается, что тело погибшего доставят из Турции сегодня. 

    По словам родственников погибшего, 15 сентября Р.Сеидову должно было исполниться 30 лет. 

    Факт расследуется правоохранительными органами Бурсы. 

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