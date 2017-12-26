Товуз. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Товузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на территории села Алибейли.

Водитель потерял управление за рулем и автомобиль перевернулся. В результате пострадали несколько человек.

Двое из них - житель села Алибейли Зульфугар Этибар оглу Гулиев и житель Товузского района Турал Муса оглу Абдуллаев госпитализированы. Другим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

По факту ведется расследование.