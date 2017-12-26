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    В Товузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

    Товуз. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Товузском районе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие.

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на территории села Алибейли.

    Водитель потерял управление за рулем и автомобиль перевернулся. В результате пострадали несколько человек.

    Двое из них - житель села Алибейли Зульфугар Этибар оглу Гулиев и житель Товузского района Турал Муса оглу Абдуллаев госпитализированы. Другим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

    По факту ведется расследование. 

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