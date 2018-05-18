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    В Товузе женщина скончалась от судороги - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Страдающая от судорог Насиба Джумшуд гызы Гусейнова 1977 г.р. скончалась в своем доме.

    Об этом сообщили Report в Товузской районной прокуратуре.

    Было отмечено, что Н.Гусейнова умерла не в результате удара электрическим током, а от судороги:

    "Во время осмотра на теле не было обнаружено следов поражения электрическим током".

    *** 09:32

    Товуз. 18 мая. REPORT.AZ/ В Товузском районе женщину ударило током.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одной из теплиц, расположенных в селе Дюз Гырыглы.

    Так, жительницу села Насибу Джумшуд гызы Гусейнову 1977 г.р. убило электрическим током.

    По факту ведется расследование.

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