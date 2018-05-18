В Товузе женщина скончалась от судороги - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Страдающая от судорог Насиба Джумшуд гызы Гусейнова 1977 г.р. скончалась в своем доме.
Об этом сообщили Report в Товузской районной прокуратуре.
Было отмечено, что Н.Гусейнова умерла не в результате удара электрическим током, а от судороги:
"Во время осмотра на теле не было обнаружено следов поражения электрическим током".
*** 09:32
Товуз. 18 мая. REPORT.AZ/ В Товузском районе женщину ударило током.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одной из теплиц, расположенных в селе Дюз Гырыглы.
Так, жительницу села Насибу Джумшуд гызы Гусейнову 1977 г.р. убило электрическим током.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook