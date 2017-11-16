В Товузе женщина ранила ножом пришедшего в гости племянника

Товуз. 16 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны подробности инцидента в Товузском районе, где женщина ранила ножом своего племянника.

Как передает западное бюро Report, Джавид Гасымов насильно вошел в дом своей тети. Женщина начала спорить с племянником и была избита им. Получившей различные травмы женщине под руку попался кухонный нож, которым она ранила молодого человека.

Отметим, что ранее Товузским районным отделением полиции сообщалось о поножовщине. Житель Сумгайыта Гасымов Джавид Фазаил оглу 1990 г.р. приехал в гости к сестре своего отца и был ранен ею ножом по неизвестной причине.

Пострадавший был госпитализирован и прооперирован. Состояние больного тяжелое, его лечение в реанимационном отделении продолжается.

Факт расследуется.