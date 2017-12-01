Товуз. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Товузе женщина пыталась свести счеты с жизнью, приняв химический препарат.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Эйюблу.

Жительница села Мяляк Али гызы Сафарова 1993 г.р. отравилась, приняв химический препарат для борьбы с насекомыми. Она была доставлена в больницу близкими. Сообщается, что сейчас состояние больной, получающей лечение в реанимационном отделении, тяжелое.

Причины ее поступка пока не известны.

Факт расследуется.