В Товузе женщина пыталась покончить с собой

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Товузе произошла попытка самоубийства.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Эюблу.

Жительница села Керимова Вафа Намаз гызы 1976 г.р. пыталась покончить с собой, выпив уксус. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ее разместили в отделение реанимации.

По предварительным данным, она повздорила со своим мужем и поэтому пыталась покончить с собой.

По факту ведется следствие.