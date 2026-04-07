В Товузе задержаны четверо по делу о похищении 19-летней девушки для принуждения к браку
- 07 апреля, 2026
- 10:40
В Товузском районе задержаны четверо подозреваемых в похищении 19-летней девушки с целью принуждения к браку.
Как сообщает Report, об этом заявили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
По данным ведомства, 3 апреля в Товузское районное отделение полиции поступила информация о насильственном похищении 19-летней местной жительницы. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение девушки и вернули ее семье.
По подозрению в совершении преступления задержаны жители района - 32-летний Немат Мамедов, его брат 34-летний Исмет Мамедов, а также их односельчане 38-летний Эльмар Абдиев и 42-летняя В.Тагиева.
По факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Подозреваемые привлечены к уголовной ответственности, следственные действия продолжаются.