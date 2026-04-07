    В Товузе задержаны четверо по делу о похищении 19-летней девушки для принуждения к браку

    • 07 апреля, 2026
    • 10:40
    В Товузе задержаны четверо по делу о похищении 19-летней девушки для принуждения к браку

    В Товузском районе задержаны четверо подозреваемых в похищении 19-летней девушки с целью принуждения к браку.

    Как сообщает Report, об этом заявили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

    По данным ведомства, 3 апреля в Товузское районное отделение полиции поступила информация о насильственном похищении 19-летней местной жительницы. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение девушки и вернули ее семье.

    По подозрению в совершении преступления задержаны жители района - 32-летний Немат Мамедов, его брат 34-летний Исмет Мамедов, а также их односельчане 38-летний Эльмар Абдиев и 42-летняя В.Тагиева.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Подозреваемые привлечены к уголовной ответственности, следственные действия продолжаются.

    Насилие в отношении женщин МВД Азербайджана Похищение девушек Принуждение к браку Товузский район
    Tovuzda 19 yaşlı qızı qaçırmaqda şübhəli bilənən 4 nəfər saxlanılıb

    11:51

    В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активов

    Финансы
    11:47

    В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщина

    Происшествия
    11:43

    Каха Каладзе: Дружба и мир на Южном Кавказе не имеют альтернативы

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось

    ИКТ
    11:36

    Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

    Другие страны
    11:35

    Милли Меджлис проведет очередное заседание 10 апреля

    Милли Меджлис
    11:33

    В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

    Происшествия
    11:32

    В Казахстане горит полигон твердых бытовых отходов

    В регионе
    11:31

    IFC поможет Азербайджану упростить реализацию проектов ГЧП

    Финансы
