В Товузе задержаны четверо по делу о похищении 19-летней девушки для принуждения к браку

В Товузском районе задержаны четверо подозреваемых в похищении 19-летней девушки с целью принуждения к браку.

Как сообщает Report, об этом заявили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, 3 апреля в Товузское районное отделение полиции поступила информация о насильственном похищении 19-летней местной жительницы. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение девушки и вернули ее семье.

По подозрению в совершении преступления задержаны жители района - 32-летний Немат Мамедов, его брат 34-летний Исмет Мамедов, а также их односельчане 38-летний Эльмар Абдиев и 42-летняя В.Тагиева.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Подозреваемые привлечены к уголовной ответственности, следственные действия продолжаются.