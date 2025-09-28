Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Товузе задержана крупная партия контрабандных лекарств

    Происшествия
    • 28 сентября, 2025
    • 09:35
    В Товузе задержана крупная партия контрабандных лекарств

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского таможенного управления, была выявлена крупная партия лекарственных препаратов, которые пытались провести через таможенную границу без декларирования.

    Как сообщает Report со ссылкой на Управление по связям с общественностью и прессой Государственного таможенного комитета, на таможенном посту "Красный мост" при досмотре грузового транспортного средства, перевозившего продукты питания из Турецкой Республики, с использованием стационарной рентгеновской установки были обнаружены подозрительные очертания.

    При осмотре грузового отсека было выявлено 33 коробки с недекларированными лекарственными средствами различных наименований, общим количеством 44 120 единиц.

    По данному факту проводится расследование.

    Товуз ГТК контрабанда
