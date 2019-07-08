В Товузе задержали подростка, ограбившего дом бабушки

В Товузском районе задержан местный житель, совершивший кражу.

Об этом сообщили западному центру Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

4 июля жительница села Гадирли обратилась в Товузский районный отдел полиции, заявив, что из ее дома были украдены золотые украшения.

Сотрудники полиции прибыли по адресу и провели соответствующие мероприятия.

В ходе расследования выяснилось, что у гражданки были украдены золотые украшения на сумму 3000 манатов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления внук потерпевшей женщины Н.Пашаев.

Во время допроса он признался в совершенном деянии и передал украденные вещи следствию.

По факту ведется расследование.