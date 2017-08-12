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    В Товузе уволенная с работы женщина пыталась покончить с собой

    Врачи оценивают ее состояние как тяжелое

    Товуз. 12 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе уволенная с работы женщина совершила попытку суицида.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Дондар Гушчу.

    Работающая уборщицей жительница села Сафарова Тамелла Махмуд гызы 1960 г.р пыталась покончить с собой из-за увольнения. 

    С этой целью она выпила уксусную кислоту. Близкие доставили женщину в больницу, где после оказания медицинской помощи она была размещена в реанимационное отделение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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