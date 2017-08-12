В Товузе уволенная с работы женщина пыталась покончить с собой

Товуз. 12 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе уволенная с работы женщина совершила попытку суицида.
Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Дондар Гушчу.
Работающая уборщицей жительница села Сафарова Тамелла Махмуд гызы 1960 г.р пыталась покончить с собой из-за увольнения.
С этой целью она выпила уксусную кислоту. Близкие доставили женщину в больницу, где после оказания медицинской помощи она была размещена в реанимационное отделение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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