В Товузе установлена личность мужчины, найденного мертвым у оросительного канала

Происшествия
10 августа 2025 г. 00:16
В селе Дондар Гушчу Товузского района у оросительного канала обнаружено тело мужчины.

Как сообщает западное бюро Report, погибшим оказался 42-летний А. Асгаров, 1983 года рождения.

По предварительным данным расследования, признаков преступления не выявлено. Установлено, что травму головы мужчина получил в момент падения вследствие ухудшения самочувствия. Известно, что он страдал психическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что на голове погибшего были видны внешние повреждения. Факты проверяются следственными органами.

Версия на азербайджанском языке Tovuzda aşkarlanan meyitin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

Последние новости

