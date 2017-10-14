В Товузе убивший свою сестру человек приговорен к 14 годам тюрьмы

Гянджа. 14 октября. REPORT.AZ/ В Гянджинском Суде по Тяжким Преступлениям завершилось заседание суда по делу обвиняемого в убийстве Гюльмамедова Руслана Рафиг оглу.

Как передает западное бюро Report, суд приговорил Р. Гюльмамедова к 14 годам лишения свободы.

Отметим, что 19 июня прошлого года возле реки Асрик, проходящей рядом с территорией села Ашагы Гушчу в Товузском районе было обнаружено тело уроженки села Гюнай Рафиг гызы Гюльмамедовой 1999 г.р.

Во время расследования стало известно, что Г. Гюльмамедова была убита своим братом, Р.Гюльмамедовым 1994 г.р. Последний нанес ей смертельные ножевые ранения. По факту, Р. Гюльмамедов был задержан.

Стало известно, что он совершил преступление из-за ревности.

Р.Гюльмамедову было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 УК (преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью или общим опасным способом).