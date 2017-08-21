В Товузе сотрудники таможни попали в аварию, есть погибший и пострадавший - ФОТО

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Товуз. 21 августа. REPORT.AZ/ На 435 км магистральной автомобильной дороги Баку-Газах на территории Товузского района автомобиль марки Mercedes столкнулся с грузовым автомобилем марки MAN.

Как сообщает западное бюро Report, в результате ДТП скончался водитель легкового автомобиля Mercedes Рафиг Баратали оглу Керимов 1958 г.р. Пассажирка этой машины - жительница города Гянджи Оксана Андреевна Романова 1995 г.р. с полученными травмами была доставлена в Товузскую центральную районную больницу.

Отметим, что в автомобиле марки Mercedes находились сотрудники Государственного таможенного комитета.

По факту начато расследование.