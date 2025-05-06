В Товузе приостановлена деятельность газозаправочной станции

В Товузе приостановлена деятельность газозаправочной станции

В селе Дондар Гушчу Товузского района приостановлена деятельность газозаправочной станции.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ходе плановой проверки инспекторы выявили нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Учитывая, что выявленные недостатки невозможно устранить немедленно, а также опасность, которую они представляют для жизни и здоровья людей, эксплуатация газозаправочной станции была приостановлена, и один экземпляр акта, составленного для устранения нарушений, был вручен владельцу Гасымову Айдыну Мухаммедали оглу.