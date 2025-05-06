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В Товузе приостановлена деятельность газозаправочной станции

В Товузе приостановлена деятельность газозаправочной станции В Товузе приостановлена деятельность газозаправочной станции
Происшествия
6 мая 2025 г. 10:53
В Товузе приостановлена деятельность газозаправочной станции

В селе Дондар Гушчу Товузского района приостановлена деятельность газозаправочной станции.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ходе плановой проверки инспекторы выявили нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Учитывая, что выявленные недостатки невозможно устранить немедленно, а также опасность, которую они представляют для жизни и здоровья людей, эксплуатация газозаправочной станции была приостановлена, и один экземпляр акта, составленного для устранения нарушений, был вручен владельцу Гасымову Айдыну Мухаммедали оглу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda təhlükəli maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

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