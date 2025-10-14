Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Товузе поезд сбил выбежавшего на пути человека

    Происшествия
    • 14 октября, 2025
    • 21:16
    В Товузе поезд сбил выбежавшего на пути человека

    Сегодня около 19:30 на участке Говлар–Товуз произошёл инцидент - под поезд попал человек.

    Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), во время движения состава человек внезапно вышел на пути.

    "Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, из-за малого расстояния избежать происшествия не удалось. Попытавшийся перейти железнодорожные пути в запрещённом месте человек скончался", - говорится в сообщении.

    АЖД вновь обращается к гражданам с призывом переходить железнодорожные пути только в установленных местах и на пешеходных переходах, воздерживаться от действий, ставящих под угрозу жизнь. Соблюдение правил - обязанность каждого гражданина, их нарушение влечёт административную ответственность.

