В Товузе поезд сбил выбежавшего на пути человека

Сегодня около 19:30 на участке Говлар–Товуз произошёл инцидент - под поезд попал человек.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), во время движения состава человек внезапно вышел на пути.

"Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, из-за малого расстояния избежать происшествия не удалось. Попытавшийся перейти железнодорожные пути в запрещённом месте человек скончался", - говорится в сообщении.

АЖД вновь обращается к гражданам с призывом переходить железнодорожные пути только в установленных местах и на пешеходных переходах, воздерживаться от действий, ставящих под угрозу жизнь. Соблюдение правил - обязанность каждого гражданина, их нарушение влечёт административную ответственность.