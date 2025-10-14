В Товузе поезд сбил выбежавшего на пути человека
Происшествия
- 14 октября, 2025
- 21:16
Сегодня около 19:30 на участке Говлар–Товуз произошёл инцидент - под поезд попал человек.
Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), во время движения состава человек внезапно вышел на пути.
"Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, из-за малого расстояния избежать происшествия не удалось. Попытавшийся перейти железнодорожные пути в запрещённом месте человек скончался", - говорится в сообщении.
АЖД вновь обращается к гражданам с призывом переходить железнодорожные пути только в установленных местах и на пешеходных переходах, воздерживаться от действий, ставящих под угрозу жизнь. Соблюдение правил - обязанность каждого гражданина, их нарушение влечёт административную ответственность.
Последние новости
21:39
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
21:23
Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по ГазеДругие страны
21:16
В Товузе поезд сбил выбежавшего на пути человекаПроисшествия
21:11
Макрон впервые не вошел в топ-50 любимых политиков французовДругие страны
20:55
Фото
На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показанияВнутренняя политика
20:51
Число погибших при пожаре в Бангладеш увеличилось до 16 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:33
Фото
Зеленский лишил гражданства Украины мэра ОдессыДругие страны
20:24
США и Британия ввели крупнейшие в истории санкции против киберпреступников в АзииДругие страны
20:09