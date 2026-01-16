В Товузе обнаружено более 6 кг наркотиков.

Как передает западное бюро Report, об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского РУП, были задержаны наркокурьеры - ранее судимый Эшгин Алекперов и Сеймур Зейналов.

При осмотре места жительства Э.Алекперова было обнаружено 3 кг 200 г марихуаны и 3 кг 350 г гашиша.

В ходе расследования установлено, что указанные лица ввозили наркотические средства на территорию страны с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.