В Товузе обнаружено более 6 кг наркотиков
Происшествия
- 16 января, 2026
- 10:04
В Товузе обнаружено более 6 кг наркотиков.
Как передает западное бюро Report, об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского РУП, были задержаны наркокурьеры - ранее судимый Эшгин Алекперов и Сеймур Зейналов.
При осмотре места жительства Э.Алекперова было обнаружено 3 кг 200 г марихуаны и 3 кг 350 г гашиша.
В ходе расследования установлено, что указанные лица ввозили наркотические средства на территорию страны с целью сбыта.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
