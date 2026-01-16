Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 16 января, 2026
    • 10:04
    В Товузе обнаружено более 6 кг наркотиков.

    Как передает западное бюро Report, об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского РУП, были задержаны наркокурьеры - ранее судимый Эшгин Алекперов и Сеймур Зейналов.

    При осмотре места жительства Э.Алекперова было обнаружено 3 кг 200 г марихуаны и 3 кг 350 г гашиша.

    В ходе расследования установлено, что указанные лица ввозили наркотические средства на территорию страны с целью сбыта.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    Лента новостей