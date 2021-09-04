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В Товузе больные коронавирусом супруги покинули место жительства

В Товузе больные коронавирусом супруги покинули место жительства В Товузе выявлены больные коронавирусом, которые покинули место жительства.
Происшествия
4 сентября 2021 г. 11:11
В Товузе больные коронавирусом супруги покинули место жительства

В Товузе выявлены больные коронавирусом, которые покинули место жительства.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками Товузского районного отдела полиции мероприятий было установлено, что жители района Фаиг Годжаев и его жена Садагюль Годжаева, ранее сдавшие положительные тесты на коронавирус, грубо нарушили карантин и покинули адрес проживания, несмотря на предписание о необходимости лечения в домашних условиях.

С соблюдением медицинских процедур супругов доставили по месту жительства.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda yaşayış yerini tərk edən COVID-19 xəstələri aşkarlanıb

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