В Товузе автомобиль врезался в стену, есть погибшие и раненые - ФОТО

Товуз. 6 мая. REPORT.AZ/ В Товузском районе в вечерние часы случилась тяжелая автомобильная авария, повлекшая за собой смерть одного и ранения 2 человек.

Как сообщает западное бюро Report, легковой автомобиль марки Porsche с государственными номерными знаками "90-DK-003", ехавший по проспекту Гейдара Алиева, потерял управление и, съехав с дороги, врезался в стену.

В результате происшествия погиб водитель автомобиля Гахраманов Закир Шакир оглу 1981 г.р.

Сидевшие в машине пассажиры, жители села Алакол Товузского района - Гусейнов Нурхан Амирхан оглу 1984 г.р. и Фатуллаев Азад Рамиз оглу 1990 г.р. с полученными тяжелыми ранениями были доставлены в центральную районную больницу Товуза.

Их состояние тяжелое.