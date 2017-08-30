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    В Товузе автомобиль ППС врезался в фонарный столб, пострадали 2 полицейских

    Авария произошла в селе Ойсюзлю© Report

    Товуз. 30 августа. REPORT.AZ/ В ночные часы в селе Ойсюзлю Товузского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины Патрульно-постовой службы.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате аварии получили травмы и были доставлены в больницу Хаял Тахир оглу Мамедов 1993 г.р. и житель села Газгулу Арзу Халиг оглу Гахраманов 1991 г.р.

    Инцидент произошел в результате удара автомобиля, ехавшего на высокой скорости, о фонарный столб. Оба находившихся в машине - сержанты полиции, состояние их здоровья оценивается как среднетяжелое.

    По факту ДТП ведется расследование.

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