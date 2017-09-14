В Товузе 49-летний мужчина пытался покончить с собой

Товуз. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Товузском районе 49-летний мужчина пытался покончить с собой.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Агдам.
Местный житель Тариэль Джалил оглу Мусаев 1968 г.р. пытался покончить с собой, выпив яд для насекомых. Т.Мусаев был сразу же доставлен в Товузскую центральную районную больницу.
Как сообщили местному бюро Report в больнице, доставленному без сознания в больницу Т.Мусаеву была оказана первая медицинская помощь. Больного поместили в отделение реанимации.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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