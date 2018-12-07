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    В Тертере замначальника райотдела полиции освобождены от должности

    Тертер. 7 декабря.REPORT.AZ/ Освобождены от должности заместители начальника Тертерского районного отдела полиции (РОП).

    Как сообщает карабахское бюро Report, помощник по работе с личным составом, замначальника полковник-лейтенант полиции Аршад Ахмадов, заместитель начальника по службе полковник-лейтенант полиции Афган Гурбанов, начальник отделения уголовного розыска отдела майор полиции Анар Гусейнов и главный инспектор по кадрам отдела старший лейтенант Фирудин Агаев были освобождены от занимаемых должностей.

    На должности заместителей начальника и начальника отделения назначений пока не произведено.

    Напомним, что некоторое время назад по приказу министра внутренних дел Рамиля Усубова Эльчин Гасымов был назначен начальником Тертерского РОП.

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