В Тертере замначальника райотдела полиции освобождены от должности

Тертер. 7 декабря.REPORT.AZ/ Освобождены от должности заместители начальника Тертерского районного отдела полиции (РОП).

Как сообщает карабахское бюро Report, помощник по работе с личным составом, замначальника полковник-лейтенант полиции Аршад Ахмадов, заместитель начальника по службе полковник-лейтенант полиции Афган Гурбанов, начальник отделения уголовного розыска отдела майор полиции Анар Гусейнов и главный инспектор по кадрам отдела старший лейтенант Фирудин Агаев были освобождены от занимаемых должностей.

На должности заместителей начальника и начальника отделения назначений пока не произведено.

Напомним, что некоторое время назад по приказу министра внутренних дел Рамиля Усубова Эльчин Гасымов был назначен начальником Тертерского РОП.