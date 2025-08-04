В Тертере задержан человек, устроивший инцидент с применением оружия

На территории Тертерского района 3 августа около 22:00 полицейские предотвратили вооружённый инцидент, произошедший на почве личных отношений.

На территории Тертерского района 3 августа около 22:00 полицейские предотвратили вооружённый инцидент, произошедший на почве личных отношений.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, житель села, ветеран Второй Карабахской войны Бейрек Гулиев, 1990 года рождения, открыл огонь из автомата “АК-74” по своему односельчанину, 1992 года рождения, на почве личных разногласий.

В результате происшествия никто не пострадал, однако был повреждён принадлежащий этому лицу автомобиль марки “VAZ-21014”.

Сотрудники районного отдела полиции задержали Б. Гулиева, у него был изъят автомат “АК-74”.

По факту возбуждено уголовное дело. Ранее неоднократно судимый за различные преступления Б. Гулиев арестован.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.