Найдено тело утонувшего в канале в Тертере

Тело одного из жителей Барды, утонувшего в канале в Тертере, было найдено и извлечено из воды.
Как сообщает Карабахское бюро Report, труп был обнаружен в части бетонного канала, проходящей через территорию села Борсунлу Тертерского района.
Тело будет передано соответствующим органам.
По факту начато расследование, устанавливается личность погибшего.
В Тертере трое человек пропали без вести в водном канале.
Как передает Карабахское бюро Report, инцидент произошел на территории села Джамилли Тертерского района.
По предварительной информации, четверо жителей Барды зашли искупаться в бетонный водный канал Суговушан–Геранбой. Из-за сильного течения всех унесло водой. Жители села смогли спасти одного из них - его доставили в районную больницу на машине скорой помощи. Один человек, как сообщается, погиб. Судьба еще двоих остается неизвестной.
Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия.