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Найдено тело утонувшего в канале в Тертере

Найдено тело утонувшего в канале в Тертере В Тертере трое человек пропали без вести в водном канале.
Происшествия
3 августа 2025 г. 18:27
Найдено тело утонувшего в канале в Тертере

Тело одного из жителей Барды, утонувшего в канале в Тертере, было найдено и извлечено из воды.

Как сообщает Карабахское бюро Report, труп был обнаружен в части бетонного канала, проходящей через территорию села Борсунлу Тертерского района.

Тело будет передано соответствующим органам.

По факту начато расследование, устанавливается личность погибшего.

17:45

В Тертере трое человек пропали без вести в водном канале.

Как передает Карабахское бюро Report, инцидент произошел на территории села Джамилли Тертерского района.

По предварительной информации, четверо жителей Барды зашли искупаться в бетонный водный канал Суговушан–Геранбой. Из-за сильного течения всех унесло водой. Жители села смогли спасти одного из них - его доставили в районную больницу на машине скорой помощи. Один человек, как сообщается, погиб. Судьба еще двоих остается неизвестной.

Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия.

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