Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 11:46
    Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Камбоджи Нородому Сиамони по случаю национального праздника.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Королевства Камбоджа.

    Нас радует поступательное развитие отношений между Азербайджаном и Камбоджей. Недавний официальный визит Премьер-министра господина Хун Манета в нашу страну открыл новую страницу в межгосударственных связях и сформировал благоприятную основу для расширения сотрудничества.

    Верю, что построенные на прочном фундаменте азербайджано-камбоджийские дружественные связи будут и впредь развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Камбоджи - постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Азербайджано-камбоджийские отношения
    İlham Əliyev Kamboca Kralını təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates King of Cambodia
    44 filmi
    MiniBoss

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