Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Камбоджи Нородому Сиамони по случаю национального праздника.

Как передает Report, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Королевства Камбоджа.

Нас радует поступательное развитие отношений между Азербайджаном и Камбоджей. Недавний официальный визит Премьер-министра господина Хун Манета в нашу страну открыл новую страницу в межгосударственных связях и сформировал благоприятную основу для расширения сотрудничества.

Верю, что построенные на прочном фундаменте азербайджано-камбоджийские дружественные связи будут и впредь развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Камбоджи - постоянного благополучия и процветания".