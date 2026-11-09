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    Цены на газ в Европе превысили $1 000 за тысячу кубометров

    Энергетика
    • 09 ноября, 2026
    • 11:53
    Цены на газ в Европе превысили $1 000 за тысячу кубометров

    Биржевые цены на газ в Европе превысили $1 000 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $1 008,2 (+1,9%). Далее показатель составил $1 003,3 доллара (+1,4%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $989,5 за тысячу кубометров.

    На последних торгах октября их стоимость достигла отметки в $1 200 за тысячу кубометров, впервые с 2022 года, когда она была на пике - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров, с 1996 года.

    Цены на газ Европейский союз (ЕС)
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