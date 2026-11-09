ГУДП предупредило об опасности поездок по дорогам со сложным рельефом
- 09 ноября, 2026
- 11:38
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В связи с увеличением числа поездок на автомобилях в праздничные выходные в Азербайджане возросли риски дорожно-транспортных происшествий в регионах.
Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Главного управления дорожной полиции (ГУДП).
В ведомстве отметили, что среди основных причин участившихся ДТП - отсутствие у водителей опыта передвижения по незнакомым дорогам, недостаточные навыки вождения в районах со сложным рельефом, управление автомобилем в уставшем или сонном состоянии, а также игнорирование неблагоприятных погодных условий, темного времени суток и ограниченной видимости. Кроме того, аварии происходят из-за эксплуатации технически неисправных автомобилей.
В ГУДП также подчеркнули, что в последние годы для поездок все чаще используют арендованные автомобили. При этом невнимание к техническому состоянию таких машин и профессиональному уровню водителей, услугами которых пользуются пассажиры, может привести к серьезным последствиям.