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    ГУДП предупредило об опасности поездок по дорогам со сложным рельефом

    Происшествия
    • 09 ноября, 2026
    • 11:38
    ГУДП предупредило об опасности поездок по дорогам со сложным рельефом

    В связи с увеличением числа поездок на автомобилях в праздничные выходные в Азербайджане возросли риски дорожно-транспортных происшествий в регионах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Главного управления дорожной полиции (ГУДП).

    В ведомстве отметили, что среди основных причин участившихся ДТП - отсутствие у водителей опыта передвижения по незнакомым дорогам, недостаточные навыки вождения в районах со сложным рельефом, управление автомобилем в уставшем или сонном состоянии, а также игнорирование неблагоприятных погодных условий, темного времени суток и ограниченной видимости. Кроме того, аварии происходят из-за эксплуатации технически неисправных автомобилей.

    В ГУДП также подчеркнули, что в последние годы для поездок все чаще используют арендованные автомобили. При этом невнимание к техническому состоянию таких машин и профессиональному уровню водителей, услугами которых пользуются пассажиры, может привести к серьезным последствиям.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Дорожная полиция Азербайджана
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