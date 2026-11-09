ГУДП предупредило об опасности поездок по дорогам со сложным рельефом

В связи с увеличением числа поездок на автомобилях в праздничные выходные в Азербайджане возросли риски дорожно-транспортных происшествий в регионах.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Главного управления дорожной полиции (ГУДП).

В ведомстве отметили, что среди основных причин участившихся ДТП - отсутствие у водителей опыта передвижения по незнакомым дорогам, недостаточные навыки вождения в районах со сложным рельефом, управление автомобилем в уставшем или сонном состоянии, а также игнорирование неблагоприятных погодных условий, темного времени суток и ограниченной видимости. Кроме того, аварии происходят из-за эксплуатации технически неисправных автомобилей.

В ГУДП также подчеркнули, что в последние годы для поездок все чаще используют арендованные автомобили. При этом невнимание к техническому состоянию таких машин и профессиональному уровню водителей, услугами которых пользуются пассажиры, может привести к серьезным последствиям.