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    Свыше 650 нелегальных мигрантов высадились у берегов Испании

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 11:42
    Свыше 650 нелегальных мигрантов высадились у берегов Испании

    Более 650 нелегальных мигрантов, находившихся на борту четырех каноэ, в воскресенье высадились на острове Эль-Йерро (Испания).

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

    Сначала была обнаружена лодка с 215 мигрантами на борту, включая десять женщин и четырех несовершеннолетних. Затем береговая охрана заметила лодку примерно в двух километрах от Ла-Рестинги, на борту которого находилось 80 человек.

    Затем судно Salvamar Acrux спасло еще 106 человек, включая двух женщин и четырех несовершеннолетних, с другой тонущей лодки.

    Последняя высадка произошла в порту Ла-Эстака в Вальверде - 258 человек, один из них госпитализирован.

    В целом, за два дня на Канарские острова прибыло более 1 300 мигрантов.

    Нелегальные мигранты Испания
    650-dən çox qanunsuz miqrant İspaniya sahillərinə çıxıb
    MiniBoss
    44 filmi

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