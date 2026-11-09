Свыше 650 нелегальных мигрантов высадились у берегов Испании
Другие страны
- 09 ноября, 2026
- 11:42
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Более 650 нелегальных мигрантов, находившихся на борту четырех каноэ, в воскресенье высадились на острове Эль-Йерро (Испания).
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.
Сначала была обнаружена лодка с 215 мигрантами на борту, включая десять женщин и четырех несовершеннолетних. Затем береговая охрана заметила лодку примерно в двух километрах от Ла-Рестинги, на борту которого находилось 80 человек.
Затем судно Salvamar Acrux спасло еще 106 человек, включая двух женщин и четырех несовершеннолетних, с другой тонущей лодки.
Последняя высадка произошла в порту Ла-Эстака в Вальверде - 258 человек, один из них госпитализирован.
В целом, за два дня на Канарские острова прибыло более 1 300 мигрантов.
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