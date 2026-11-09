Свыше 650 нелегальных мигрантов высадились у берегов Испании

Более 650 нелегальных мигрантов, находившихся на борту четырех каноэ, в воскресенье высадились на острове Эль-Йерро (Испания).

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

Сначала была обнаружена лодка с 215 мигрантами на борту, включая десять женщин и четырех несовершеннолетних. Затем береговая охрана заметила лодку примерно в двух километрах от Ла-Рестинги, на борту которого находилось 80 человек.

Затем судно Salvamar Acrux спасло еще 106 человек, включая двух женщин и четырех несовершеннолетних, с другой тонущей лодки.

Последняя высадка произошла в порту Ла-Эстака в Вальверде - 258 человек, один из них госпитализирован.

В целом, за два дня на Канарские острова прибыло более 1 300 мигрантов.